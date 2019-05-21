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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:05

  DONALD написав:
  kreuz написав:Так це ж ідейний банк, от і реалізували таку гарну ідею: "Усіх пускати й тричі не відпускати." ))

Вот да. Открыл в Идее депозит на 3 мес ("На старт"). Прошло 3 мес. Звоню-подготовьте сумму на завтра, буду забирать.
-Какая причина?
-Чего причина?
-Того что депо забираете?
-Срок закончился, вот и забираю.
-Это не причина, вы должны объяснить причину!
Ну и тот же разговор слово в слово повторился в отделении. Что-то в стиле: убеди нас что тебе действительно нужны твои деньги.
Что это было?

Маразм малоквалифицированного персонала.
Могут просто мягко поинтересоваться целью снятия денег, на шо получить обычный ответ: на текущие потребности (без конкретных уточнений). Нее, можно канэшна и сказать, шо улетаю на Марс, нужна последняя модель скафандра, и Маск уступил по сходной цене :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:59

  clientage написав:
  DONALD написав:
  kreuz написав:Так це ж ідейний банк, от і реалізували таку гарну ідею: "Усіх пускати й тричі не відпускати." ))

Вот да. Открыл в Идее депозит на 3 мес ("На старт"). Прошло 3 мес. Звоню-подготовьте сумму на завтра, буду забирать.
-Какая причина?
-Чего причина?
-Того что депо забираете?
-Срок закончился, вот и забираю.
-Это не причина, вы должны объяснить причину!
Ну и тот же разговор слово в слово повторился в отделении. Что-то в стиле: убеди нас что тебе действительно нужны твои деньги.
Что это было?

Маразм малоквалифицированного персонала.
Могут просто мягко поинтересоваться целью снятия денег, на шо получить обычный ответ: на текущие потребности (без конкретных уточнений). Нее, можно канэшна и сказать, шо улетаю на Марс, нужна последняя модель скафандра, и Маск уступил по сходной цене :mrgreen:




"трешку на подкуп президента, и пять рублей на ключи от сейфа ЦРУ" (Г.Хазанов, "Письмо генералу")
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:39

Re: Идея Банк

DONALD, в них це стандарт.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:06

Re: Идея Банк

Не смогли открыть " Весняний". И условия выполнены- программа не даёт открыть. Отдали наличкой почти фонд. Без пред заказа. Собирался пере оформить. Занёс в соседние двери под 18%
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:29

Re: Идея Банк

Мав ліміт по "Білявці" близько 80 тис. грн.
Кілька місяців тому закрив.
Подав заявку на "Онлайн" - відмова.

Дивна банка ...
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