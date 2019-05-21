kreuz написав:Так це ж ідейний банк, от і реалізували таку гарну ідею: "Усіх пускати й тричі не відпускати." ))
Вот да. Открыл в Идее депозит на 3 мес ("На старт"). Прошло 3 мес. Звоню-подготовьте сумму на завтра, буду забирать. -Какая причина? -Чего причина? -Того что депо забираете? -Срок закончился, вот и забираю. -Это не причина, вы должны объяснить причину! Ну и тот же разговор слово в слово повторился в отделении. Что-то в стиле: убеди нас что тебе действительно нужны твои деньги. Что это было?
Маразм малоквалифицированного персонала. Могут просто мягко поинтересоваться целью снятия денег, на шо получить обычный ответ: на текущие потребности (без конкретных уточнений). Нее, можно канэшна и сказать, шо улетаю на Марс, нужна последняя модель скафандра, и Маск уступил по сходной цене
kreuz написав:Так це ж ідейний банк, от і реалізували таку гарну ідею: "Усіх пускати й тричі не відпускати." ))
Вот да. Открыл в Идее депозит на 3 мес ("На старт"). Прошло 3 мес. Звоню-подготовьте сумму на завтра, буду забирать. -Какая причина? -Чего причина? -Того что депо забираете? -Срок закончился, вот и забираю. -Это не причина, вы должны объяснить причину! Ну и тот же разговор слово в слово повторился в отделении. Что-то в стиле: убеди нас что тебе действительно нужны твои деньги. Что это было?
Маразм малоквалифицированного персонала. Могут просто мягко поинтересоваться целью снятия денег, на шо получить обычный ответ: на текущие потребности (без конкретных уточнений). Нее, можно канэшна и сказать, шо улетаю на Марс, нужна последняя модель скафандра, и Маск уступил по сходной цене
"трешку на подкуп президента, и пять рублей на ключи от сейфа ЦРУ" (Г.Хазанов, "Письмо генералу")