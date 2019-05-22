RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1613161416151616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:14

Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую! :P
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26524
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:38

  Козак-характерник написав:Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую! :P

якщо відмовитись від страховки то можуть видати і без ліміту, або і взагалі не дадуть
а в чому радість КБО без ліміту?
KVV
 
Повідомлень: 79
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11

  KVV написав:а в чому радість КБО без ліміту?

„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26524
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1613161416151616
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7130, 7131, 7132
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71317 8659763
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 22:31
greenozon
А-Банк 1 ... 1225, 1226, 1227
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12268 1767746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 22:23
тарасов
Банк Альянс 1 ... 54, 55, 56
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
556 71795
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 22:03
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71318)
23.05.2019 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.