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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:14
Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую!
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Козак-характерник
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:38
Козак-характерник написав:
Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую!
якщо відмовитись від страховки то можуть видати і без ліміту, або і взагалі не дадуть
а в чому радість КБО без ліміту?
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KVV
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Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11
KVV написав:
а в чому радість КБО без ліміту?
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26524
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1861 раз.
- Подякували: 2053 раз.
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