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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:14

Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую! :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:38

  Козак-характерник написав:Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую! :P

якщо відмовитись від страховки то можуть видати і без ліміту, або і взагалі не дадуть
а в чому радість КБО без ліміту?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11

  KVV написав:а в чому радість КБО без ліміту?

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлень: 26572
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1864 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:34

малувато меду буде за свої
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:41

  KVV написав:малувато меду буде за свої

Зображення
Малувато. Але з донецькою реєстрацією не дадуть більше.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:04

  Козак-характерник написав:Малувато. Але з донецькою реєстрацією не дадуть більше.

ааа...В степу і хрущ м'ясо.
Обнял.©
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:56

Когда политически верно гасить сэпом билявки (вайт и онлайн) ?
В предпоследний или в последний рабочий день месяца (ППРДМ или ПРДМ) ?
У кого есть положительный опыт гашения в ПРДМ ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:59

mustbe Что за БСДМ?
Билявку давно сдал и уже не помню.
Онлайн гашу за день до РД. Набегает гривна-другая процентов, и первого числа снимают 25 комсы.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:19

  mustbe написав:Когда политически верно гасить сэпом билявки (вайт и онлайн) ?
В предпоследний или в последний рабочий день месяца (ППРДМ или ПРДМ) ?
У кого есть положительный опыт гашения в ПРДМ ?

У новой онлайн-Білявки есть ДВЕ даты гашения
В Последний опердень месяца - гасят, шобы на платить 25грн абонки
В РД(ИД) - гасят, шобы не начислилась плата за страховку
У ХИ-клиента, у которого РД=1 число, все гасится последним оперднем месяца.
СЭПы проводятся в день поступления, из Алки/Вальки/Коко долетают за 1ч, отправляю до обеда, пока залётофф не было :wink:

ПС. У Идеи есть шаровой р2р на свои карты. Проводка по картсчету на сл. день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:25

Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?
mustbe
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