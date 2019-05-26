|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:14
Браття і сестри, скажіть будь ласка, Card Blanche Online ляхи дають без кредитного ліміту? Дякую!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:38
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:41
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:04
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:56
Когда политически верно гасить сэпом билявки (вайт и онлайн) ?
В предпоследний или в последний рабочий день месяца (ППРДМ или ПРДМ) ?
У кого есть положительный опыт гашения в ПРДМ ?
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:59
mustbe Что за БСДМ?
Билявку давно сдал и уже не помню.
Онлайн гашу за день до РД. Набегает гривна-другая процентов, и первого числа снимают 25 комсы.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:19
У новой онлайн-Білявки есть ДВЕ даты гашения
В Последний опердень месяца - гасят, шобы на платить 25грн абонки
В РД(ИД) - гасят, шобы не начислилась плата за страховку
У ХИ-клиента, у которого РД=1 число, все гасится последним оперднем месяца.
СЭПы проводятся в день поступления, из Алки/Вальки/Коко долетают за 1ч, отправляю до обеда, пока залётофф не было
ПС. У Идеи есть шаровой р2р на свои карты. Проводка по картсчету на сл. день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:25
Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?
|