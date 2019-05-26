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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:31

  mustbe написав:Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?

У меня день-в-день проводятся. Просто я часто за 1..2 дн. плачу, как гроши появляются. Но вот нашел у себя погашения и 31янв и 26апр, все ОК :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:49

  clientage написав:В РД(ИД) - гасят, шобы не начислилась плата за страховку

Страховка не у всех подключена. Но, до РД надо загаситься, что бы не вылететь из грэйса.
wig
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