У меня день-в-день проводятся. Просто я часто за 1..2 дн. плачу, как гроши появляются. Но вот нашел у себя погашения и 31янв и 26апр, все ОК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:31
У меня день-в-день проводятся. Просто я часто за 1..2 дн. плачу, как гроши появляются. Но вот нашел у себя погашения и 31янв и 26апр, все ОК
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:49
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:25
Re: Идея Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:12
Это в корне ошибочное мнение, Идея умудряется даже п2п тазика проводить день в день - я уже давно не сеплю сюда, экономлю массу времени и сохраняю пальцы
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