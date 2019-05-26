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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:31
mustbe написав:
Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?
У меня день-в-день проводятся. Просто я часто за 1..2 дн. плачу, как гроши появляются. Но вот нашел у себя погашения и 31янв и 26апр, все ОК
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:49
clientage написав:
В РД(ИД) - гасят, шобы не начислилась плата за страховку
Страховка не у всех подключена. Но, до РД надо загаситься, что бы не вылететь из грэйса.
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wig
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:25
wig написав:
...не вылететь из грэйса
это уже тада до РД+РД и для тех кто заплатил 25грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:12
mustbe написав:
Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?
Это в корне ошибочное мнение, Идея умудряется даже п2п тазика проводить день в день - я уже давно не сеплю сюда, экономлю массу времени и сохраняю пальцы
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Пон 27 тра, 2019 08:33
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