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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:31
mustbe написав:
Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?
У меня день-в-день проводятся. Просто я часто за 1..2 дн. плачу, как гроши появляются. Но вот нашел у себя погашения и 31янв и 26апр, все ОК
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:49
clientage написав:
В РД(ИД) - гасят, шобы не начислилась плата за страховку
Страховка не у всех подключена. Но, до РД надо загаситься, что бы не вылететь из грэйса.
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wig
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:25
wig написав:
...не вылететь из грэйса
это уже тада до РД+РД и для тех кто заплатил 25грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:12
mustbe написав:
Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?
Это в корне ошибочное мнение, Идея умудряется даже п2п тазика проводить день в день - я уже давно не сеплю сюда, экономлю массу времени и сохраняю подушечки пальцев
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:53
Вопрос к ИДЕЯведам:
Если открыть Card Blanche ONLINE в пятницу 31.05 и в этот же день провести покупку - будет дебютный кешбек или нет?
- Считают по дате операции или проводки?
- На сайте есть мануал Активація послуги «Повернення коштів по торгових операціях (CashBack). Успею подключить инет-банк и ткнуть нужную пимпу для активации?
Не клиент банка на данный момент.
Или 31.05 с оплатой уже не рыпаться?
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ramaz
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Додано: Пон 27 тра, 2019 20:58
ramaz написав:Вопрос к ИДЕЯведам:
Если открыть Card Blanche ONLINE в пятницу 31.05 и в этот же день провести покупку - будет дебютный кешбек или нет?
- Считают по дате операции или проводки?
- На сайте есть мануал Активація послуги «Повернення коштів по торгових операціях (CashBack). Успею подключить инет-банк и ткнуть нужную пимпу для активации?
Не клиент банка на данный момент.
Или 31.05 с оплатой уже не рыпаться?
Считают по дате операции.
Интернет банк не успеют подключить 31го
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anis
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Додано: Пон 27 тра, 2019 21:09
ramaz написав:
Вопрос к ИДЕЯведам:
Если открыть Card Blanche ONLINE в пятницу 31.05 и в этот же день провести покупку - будет дебютный кешбек или нет?
- Считают по дате операции или проводки?
- На сайте есть мануал Активація послуги «Повернення коштів по торгових операціях (CashBack). Успею подключить инет-банк и ткнуть нужную пимпу для активации?
Не клиент банка на данный момент.
Или 31.05 с оплатой уже не рыпаться?
Завтра открывайте. Все, шо открыто с 25 по 31 будет с РД 1го числа
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 тра, 2019 21:16
clientage написав:
Все, шо открыто с 25 по 31 будет с РД 1го числа
Это я знаю.
Буду возле отделения только в пятницу.
Похоже, придется обойтись без дебютного кешбека
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