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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:31

  mustbe написав:Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?

У меня день-в-день проводятся. Просто я часто за 1..2 дн. плачу, как гроши появляются. Но вот нашел у себя погашения и 31янв и 26апр, все ОК :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:49

  clientage написав:В РД(ИД) - гасят, шобы не начислилась плата за страховку

Страховка не у всех подключена. Но, до РД надо загаситься, что бы не вылететь из грэйса.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:25

Re: Идея Банк

  wig написав:...не вылететь из грэйса

это уже тада до РД+РД и для тех кто заплатил 25грн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:12

  mustbe написав:Есть мнение, что по регламенту - проводка на след.день.
Не ?

Это в корне ошибочное мнение, Идея умудряется даже п2п тазика проводить день в день - я уже давно не сеплю сюда, экономлю массу времени и сохраняю подушечки пальцев :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:53

Вопрос к ИДЕЯведам:

Если открыть Card Blanche ONLINE в пятницу 31.05 и в этот же день провести покупку - будет дебютный кешбек или нет?

- Считают по дате операции или проводки?
- На сайте есть мануал Активація послуги «Повернення коштів по торгових операціях (CashBack). Успею подключить инет-банк и ткнуть нужную пимпу для активации?

Не клиент банка на данный момент.

Или 31.05 с оплатой уже не рыпаться?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:58

Re: Идея Банк

ramaz написав:Вопрос к ИДЕЯведам:

Если открыть Card Blanche ONLINE в пятницу 31.05 и в этот же день провести покупку - будет дебютный кешбек или нет?

- Считают по дате операции или проводки?
- На сайте есть мануал Активація послуги «Повернення коштів по торгових операціях (CashBack). Успею подключить инет-банк и ткнуть нужную пимпу для активации?

Не клиент банка на данный момент.

Или 31.05 с оплатой уже не рыпаться?
Считают по дате операции.
Интернет банк не успеют подключить 31го
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:09

  ramaz написав:Вопрос к ИДЕЯведам:

Если открыть Card Blanche ONLINE в пятницу 31.05 и в этот же день провести покупку - будет дебютный кешбек или нет?

- Считают по дате операции или проводки?
- На сайте есть мануал Активація послуги «Повернення коштів по торгових операціях (CashBack). Успею подключить инет-банк и ткнуть нужную пимпу для активации?

Не клиент банка на данный момент.

Или 31.05 с оплатой уже не рыпаться?

Завтра открывайте. Все, шо открыто с 25 по 31 будет с РД 1го числа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:16

Re: Идея Банк

  clientage написав:Все, шо открыто с 25 по 31 будет с РД 1го числа

Это я знаю.
Буду возле отделения только в пятницу.
Похоже, придется обойтись без дебютного кешбека
ramaz
 
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