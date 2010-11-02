Кто будет 31 мая гаситься с помощью п2п - поделитесь результатом.
Я буду по старинке, сэпом - не хочу рисковать, не убедили.
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Додано: Сер 29 тра, 2019 06:47
Кто будет 31 мая гаситься с помощью п2п - поделитесь результатом.
Я буду по старинке, сэпом - не хочу рисковать, не убедили.
Додано: Сер 29 тра, 2019 08:42
Re: Идея Банк
Коллеги, как правильно перевыпустить карту (открывалась ранее под депо с Монро на карте) без комиса и можно ли это сделать через ИБ и потом прийти только забрать? Срок заканчивается в этом месяце.
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:05
Alex_TT
А зайдите в ИБ и посмотрите свои карты. У меня карта тоже до конца месяца действительна. Сейчас уже вижу выпущенную новую карту. Пока не активна. Надо зайти в отделение и забрать. Как я понял карта перевыпускается автоматом.
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:08
К сожалению, нет перевыпущенной карты. Только одна, которая заканчивается
Зы: Позвонил в отделение, уговорил перезаказать удаленно. Через неделю сказали получить.
Востаннє редагувалось Alex_TT в Чет 30 тра, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:13
Re: Идея Банк
Странно. У меня так перевыпускается уже второй раз. Первая была в пакете стартовый, перевыпустили с Монро (кстати забрал ее через год, когда понадобилась, ждала в отделении). Сегодня прочитал ваше сообщение и обнаружил, что у меня карта тоже заканчивается и посмотрел в ИБ.
Перезвоните в свое отделение, там быстрее что-то посоветуют.
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:15
Да, уже перезвонил и заказал удаленно
Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:48
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