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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 06:47

Кто будет 31 мая гаситься с помощью п2п - поделитесь результатом.
Я буду по старинке, сэпом - не хочу рисковать, не убедили.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 08:42

Re: Идея Банк

Коллеги, как правильно перевыпустить карту (открывалась ранее под депо с Монро на карте) без комиса и можно ли это сделать через ИБ и потом прийти только забрать? Срок заканчивается в этом месяце.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:05

Alex_TT
А зайдите в ИБ и посмотрите свои карты. У меня карта тоже до конца месяца действительна. Сейчас уже вижу выпущенную новую карту. Пока не активна. Надо зайти в отделение и забрать. Как я понял карта перевыпускается автоматом.
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:08

  malser написав:Alex_TT
А зайдите в ИБ и посмотрите свои карты. У меня карта тоже до конца месяца действительна. Сейчас уже вижу выпущенную новую карту. Пока не активна. Надо зайти в отделение и забрать. Как я понял карта перевыпускается автоматом.


К сожалению, нет перевыпущенной карты. Только одна, которая заканчивается

Зы: Позвонил в отделение, уговорил перезаказать удаленно. Через неделю сказали получить.
Востаннє редагувалось Alex_TT в Чет 30 тра, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:13

Re: Идея Банк

  Alex_TT написав:К сожалению, нет перевыпущенной карты. Только одна, которая заканчивается

Странно. У меня так перевыпускается уже второй раз. Первая была в пакете стартовый, перевыпустили с Монро (кстати забрал ее через год, когда понадобилась, ждала в отделении). Сегодня прочитал ваше сообщение и обнаружил, что у меня карта тоже заканчивается и посмотрел в ИБ.
Перезвоните в свое отделение, там быстрее что-то посоветуют.
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:15

  malser написав:
  Alex_TT написав:К сожалению, нет перевыпущенной карты. Только одна, которая заканчивается

Странно. У меня так перевыпускается уже второй раз. Первая была в пакете стартовый, перевыпустили с Монро (кстати забрал ее через год, когда понадобилась, ждала в отделении). Сегодня прочитал ваше сообщение и обнаружил, что у меня карта тоже заканчивается и посмотрел в ИБ.
Перезвоните в свое отделение, там быстрее что-то посоветуют.



Да, уже перезвонил и заказал удаленно :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:48

  Ой+ написав:
  Stringer написав:сейчас по всем дебеткам платный смс

Відключається
Посмотрел, у меня по дебитке смс банкинг включен. Нажал "отключить" появилось окно, где нужно код подтверждение на отключение ввести. А сама смс с кодом на не пришла.
Как же нормально отключить этот смс-банкинг?
Andrew75
 
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