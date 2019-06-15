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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1618161916201621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 15:04

Re: Идея Банк

КБВ теперь 402 грн кэшбека можно получить или так же 500?
Узнавать только на теплой линии, как и раньше?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 15:44

  2XL написав:КБВ теперь 402 грн кэшбека можно получить или так же 500?
Узнавать только на теплой линии, как и раньше?

500 это без налогов, получить 402,5, как и раньше
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 17:05

Re: Идея Банк

28.05 заказал перевыпуск КБВ на именную, сегодня получил. Чип, бесконтакт, пин устанавливается в кассе бесплатно.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 22:57

  2XL написав:28.05 заказал перевыпуск КБВ на именную, сегодня получил. Чип, бесконтакт, пин устанавливается в кассе бесплатно.

Вы заказали допку (или вам так заказали). А вот пперевыпуск на именнную карту идет но без чипа и контактлесса. А пин да, устанавливается в кассе.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 06:43

Re: Идея Банк

BBC написав:Вы заказали допку (или вам так заказали). А вот пперевыпуск на именнную карту идет но без чипа и контактлесса.
Допку к пустому месту? Основная карта закончилась по сроку в апреле.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:24

  2XL написав:
BBC написав:Вы заказали допку (или вам так заказали). А вот пперевыпуск на именнную карту идет но без чипа и контактлесса.
Допку к пустому месту? Основная карта закончилась по сроку в апреле.

Да именно так. ЭТО ЖЕ "идея".
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:13

Re: Идея Банк

  2XL написав:Мгновенной - 75 грн.
Именной (которую нужно изготовить и прислать в отделение) - бесплатно.
Л - логика.

Хм, у меня не так. CBW .

Основная была безымянка. К ней заказал бесплатно именную допку с (зачеркнуто)"блекджеком и шлюхами"(зачеркнуто) чипом и paypass. Допку потерял и пришлось перевыпустить именную уже за деньги. Перевыпущенная карта почему-то выпустилась как основная, то есть в инет банкинге отображалось две основных, безымянка мгновенная и именная.

Обе карты были с одинаковым сроком действия, за месяц до окончания которого в банкинге появилась третья карта, тоже "основная", именная. Закончился срок действия старых карт, подошел в отделение, забрал новую карту и попробовал получить безымянную допку для жены (в тарифах же написано, первая допка бесплатно). Не дали, сказали безымянку не даем, допка типа, только за деньги. Горячая линия тоже самое сказала. Но я настойчивый © :) . Со второго захода бесплатно выдали безымянку мгновенную. Тоже "основная".
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:30

Re: Идея Банк

накапав кешбек
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:06

  mustbe написав:Кто будет 31 мая гаситься с помощью п2п - поделитесь результатом.
Я буду по старинке, сэпом - не хочу рисковать, не убедили.

Докладываю. Отправил в TAS2U два P2P: вчера (17.06 в выходной) и сегодня (18.06 в 7:42 утра). Уже оба зачисления проведены по счету, дата проводки обоих 18.06.
dengon
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