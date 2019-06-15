Додано: Суб 08 чер, 2019 18:13

2XL написав: Мгновенной - 75 грн.

Именной (которую нужно изготовить и прислать в отделение) - бесплатно.

Л - логика. Мгновенной - 75 грн.Именной (которую нужно изготовить и прислать в отделение) - бесплатно.Л - логика.

Хм, у меня не так. CBW .Основная была безымянка. К ней заказал бесплатно именную допку с (зачеркнуто)"блекджеком и шлюхами"(зачеркнуто) чипом и paypass. Допку потерял и пришлось перевыпустить именную уже за деньги. Перевыпущенная карта почему-то выпустилась как основная, то есть в инет банкинге отображалось две основных, безымянка мгновенная и именная.Обе карты были с одинаковым сроком действия, за месяц до окончания которого в банкинге появилась третья карта, тоже "основная", именная. Закончился срок действия старых карт, подошел в отделение, забрал новую карту и попробовал получить безымянную допку для жены (в тарифах же написано, первая допка бесплатно). Не дали, сказали безымянку не даем, допка типа, только за деньги. Горячая линия тоже самое сказала. Но я настойчивый ©. Со второго захода бесплатно выдали безымянку мгновенную. Тоже "основная".