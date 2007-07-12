КБВ теперь 402 грн кэшбека можно получить или так же 500?
Узнавать только на теплой линии, как и раньше?
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Додано: Вів 04 чер, 2019 15:04
Re: Идея Банк
КБВ теперь 402 грн кэшбека можно получить или так же 500?
Узнавать только на теплой линии, как и раньше?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 04 чер, 2019 15:44
500 это без налогов, получить 402,5, как и раньше
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Додано: Вів 04 чер, 2019 17:05
Re: Идея Банк
28.05 заказал перевыпуск КБВ на именную, сегодня получил. Чип, бесконтакт, пин устанавливается в кассе бесплатно.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 04 чер, 2019 22:57
Вы заказали допку (или вам так заказали). А вот пперевыпуск на именнную карту идет но без чипа и контактлесса. А пин да, устанавливается в кассе.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 05 чер, 2019 06:43
Re: Идея Банк
Допку к пустому месту? Основная карта закончилась по сроку в апреле.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 05 чер, 2019 11:24
Да именно так. ЭТО ЖЕ "идея".
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 08 чер, 2019 18:13
Re: Идея Банк
Хм, у меня не так. CBW .
Основная была безымянка. К ней заказал бесплатно именную допку с (зачеркнуто)"блекджеком и шлюхами"(зачеркнуто) чипом и paypass. Допку потерял и пришлось перевыпустить именную уже за деньги. Перевыпущенная карта почему-то выпустилась как основная, то есть в инет банкинге отображалось две основных, безымянка мгновенная и именная.
Обе карты были с одинаковым сроком действия, за месяц до окончания которого в банкинге появилась третья карта, тоже "основная", именная. Закончился срок действия старых карт, подошел в отделение, забрал новую карту и попробовал получить безымянную допку для жены (в тарифах же написано, первая допка бесплатно). Не дали, сказали безымянку не даем, допка типа, только за деньги. Горячая линия тоже самое сказала. Но я настойчивый © . Со второго захода бесплатно выдали безымянку мгновенную. Тоже "основная".
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:30
Re: Идея Банк
накапав кешбек
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:06
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:39
...и только на третий день Зоркий Сокол заметил...
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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