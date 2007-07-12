dengon написав:
Докладываю. Отправил в TAS2U два P2P: вчера (17.06 в выходной) и сегодня (18.06 в 7:42 утра). Уже оба зачисления проведены по счету, дата проводки обоих 18.06.
Звідки і на які рахунки грошенята ходили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:19
Звідки і на які рахунки грошенята ходили?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:48
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:55
Ок. Дякую.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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