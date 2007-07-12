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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:19

  dengon написав:
  mustbe написав:Кто будет 31 мая гаситься с помощью п2п - поделитесь результатом.
Я буду по старинке, сэпом - не хочу рисковать, не убедили.

Докладываю. Отправил в TAS2U два P2P: вчера (17.06 в выходной) и сегодня (18.06 в 7:42 утра). Уже оба зачисления проведены по счету, дата проводки обоих 18.06.

Звідки і на які рахунки грошенята ходили?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:48

  Квесторе_поверніться написав:Звідки і на які рахунки грошенята ходили?

С Тасовского Weekend на Card Blanche Online
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:55

Ок. Дякую.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29059
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1619162016211622
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