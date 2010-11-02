dengon написав:
Докладываю. Отправил в TAS2U два P2P: вчера (17.06 в выходной) и сегодня (18.06 в 7:42 утра). Уже оба зачисления проведены по счету, дата проводки обоих 18.06.
Звідки і на які рахунки грошенята ходили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:19
Звідки і на які рахунки грошенята ходили?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:48
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:55
Ок. Дякую.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:28
- Підтверджую - р2р Віка->КБО без коміса і миттєво
- Ідея бачить майбутнє?
"... повідомляємо, що починаючи з 05.08.2019р. Ваші номери рахунків для здійснення переказів з рахунків та отримання коштів на рахунки по діючих договорах з АТ «Ідея Банк» змінено відповідно до Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні.
Для отримання нових номерів рахунків відповідно до Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) Вам необхідно звернутись у найближче відділення АТ «Ідея Банк».
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:14
Re: Идея Банк
Давно не пользовался, напомните про погашение... Последний рабочий день месяца по СЭП?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21
п2п, в частности тасин, тоже приведется... но все таки лучше все делать в предпоследний
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Додано: Нед 23 чер, 2019 17:24
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