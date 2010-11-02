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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1619162016211622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:19

  dengon написав:
  mustbe написав:Кто будет 31 мая гаситься с помощью п2п - поделитесь результатом.
Я буду по старинке, сэпом - не хочу рисковать, не убедили.

Докладываю. Отправил в TAS2U два P2P: вчера (17.06 в выходной) и сегодня (18.06 в 7:42 утра). Уже оба зачисления проведены по счету, дата проводки обоих 18.06.

Звідки і на які рахунки грошенята ходили?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:48

  Квесторе_поверніться написав:Звідки і на які рахунки грошенята ходили?

С Тасовского Weekend на Card Blanche Online
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:55

Ок. Дякую.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 15:28

- Підтверджую - р2р Віка->КБО без коміса і миттєво

- Ідея бачить майбутнє?
"... повідомляємо, що починаючи з 05.08.2019р. Ваші номери рахунків для здійснення переказів з рахунків та отримання коштів на рахунки по діючих договорах з АТ «Ідея Банк» змінено відповідно до Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні.

Для отримання нових номерів рахунків відповідно до Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) Вам необхідно звернутись у найближче відділення АТ «Ідея Банк».
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:14

Re: Идея Банк

Давно не пользовался, напомните про погашение... Последний рабочий день месяца по СЭП?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:21

  2XL написав:Давно не пользовался, напомните про погашение... Последний рабочий день месяца по СЭП?

п2п, в частности тасин, тоже приведется... но все таки лучше все делать в предпоследний
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:24

  2XL написав:Давно не пользовался, напомните про погашение... Последний рабочий день месяца по СЭП?

Не забудьте, что в этом месяце 27.06.19 крайний срок, а пятница 28.06.19 выходной
Bosstone
 
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