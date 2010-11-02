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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Slx написав:
... остались ли способы получать кишмиш за коммуналку таки или нет? ...
Через Tas2U. Но там нет квитанций, если для вас это важно.
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