Через Tas2U. Но там нет квитанций, если для вас это важно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:30
Добрый день!
Подскажите если условно сегодня оформить картбланш онлайн, то первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06 или 24.06-23.07? И еще вопрос Idea при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции или по дате списания со счета?
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:32
1. первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06
2. при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции
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