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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Slx написав:
... остались ли способы получать кишмиш за коммуналку таки или нет? ...
Через Tas2U. Но там нет квитанций, если для вас это важно.
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dengon
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:30
Добрый день!
Подскажите если условно сегодня оформить картбланш онлайн, то первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06 или 24.06-23.07? И еще вопрос Idea при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции или по дате списания со счета?
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antey718
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:32
antey718 написав:
Добрый день!
Подскажите если условно сегодня оформить картбланш онлайн, то первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06 или 24.06-23.07? И еще вопрос Idea при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции или по дате списания со счета?
1. первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06
2. при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции
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Додано: Пон 01 лип, 2019 23:57
Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 07:52
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 08:05
anis написав:
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.
И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?
Заранее благодарю
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