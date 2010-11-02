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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17

  Slx написав:... остались ли способы получать кишмиш за коммуналку таки или нет? ...

Через Tas2U. Но там нет квитанций, если для вас это важно.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:30

Добрый день!

Подскажите если условно сегодня оформить картбланш онлайн, то первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06 или 24.06-23.07? И еще вопрос Idea при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции или по дате списания со счета?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:32

  antey718 написав:Добрый день!

Подскажите если условно сегодня оформить картбланш онлайн, то первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06 или 24.06-23.07? И еще вопрос Idea при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции или по дате списания со счета?

1. первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06
2. при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:57

Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:52

Re: Идея Банк

Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:05

  anis написав:
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.

И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?

Заранее благодарю :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11

Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP

где тарифы? :)
выход чужим п2п с комисом?
был в старом без. как в этом пакете?
и вообще как забрать депо 20т гр?
сеп вроде платный, банкомат 10т в мес?
или я не то читаю и все норм? :)
+
неужели только отделение, касса, нал?
v57
 
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