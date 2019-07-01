Через Tas2U. Но там нет квитанций, если для вас это важно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:17
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:30
Добрый день!
Подскажите если условно сегодня оформить картбланш онлайн, то первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06 или 24.06-23.07? И еще вопрос Idea при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции или по дате списания со счета?
Додано: Пон 24 чер, 2019 10:32
1. первый месяц где кешбек ограничен в 200 грн. это будет 24.06-30.06
2. при расчете кешбека учитывает операции непосредственно по дате операции
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:57
Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
Додано: Вів 02 лип, 2019 07:52
Re: Идея Банк
На следующий день написал отказ.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:05
И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?
Заранее благодарю
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:11
Card Blanche DEBIT GREEN FUND DEP
где тарифы?
выход чужим п2п с комисом?
был в старом без. как в этом пакете?
и вообще как забрать депо 20т гр?
сеп вроде платный, банкомат 10т в мес?
или я не то читаю и все норм?
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неужели только отделение, касса, нал?
Додано: Вів 02 лип, 2019 13:53
Re: Идея Банк
За Голос...наш голос
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:16
сеп скока стоит?
сторонний п2п на выход скока?
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никто не знает или я в игноре у всех?
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:17
сэп - 0,5%
п2п - 0..., но так как нет 3дс, не все площадки могут забрать с идеи
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