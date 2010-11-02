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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:23
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значит я шото перебдел
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:31
Vorlon написав: anis написав:
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.
И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?
Заранее благодарю
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
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anis
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:59
anis написав:
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
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