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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1621162216231624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:23

+ спс
значит я шото перебдел :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:31

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  anis написав:
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.

И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?

Заранее благодарю :)
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:59

  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:28

Re: Идея Банк

KVV написав:
  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца
anis
 
Повідомлень: 1879
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:31

  anis написав:
KVV написав:
  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца

А почему, шобы абонку 25грн/мес не платить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:32

Re: Идея Банк

clientage написав:
  anis написав:
KVV написав:[quote="4698180:anis"]У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца

А почему, шобы абонку 25грн/мес не платить?[/quote]Конечно!!))
Если же траты большие то можно и заплатить, но в основном под 0 закрываю.
anis
 
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