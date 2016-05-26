RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1621162216231624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:23

+ спс
значит я шото перебдел :)
v57
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 14.03.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:31

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  anis написав:
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.

И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?

Заранее благодарю :)
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
anis
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 22.11.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:59

  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
KVV
 
Повідомлень: 110
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:28

Re: Идея Банк

KVV написав:
  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца
anis
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 22.11.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:31

  anis написав:
KVV написав:
  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца

А почему, шобы абонку 25грн/мес не платить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28640
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2299 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:32

Re: Идея Банк

clientage написав:
  anis написав:
KVV написав:[quote="4698180:anis"]У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца

А почему, шобы абонку 25грн/мес не платить?[/quote]Конечно!!))
Если же траты большие то можно и заплатить, но в основном под 0 закрываю.
anis
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 22.11.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:37

  anis написав:У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают

Написал сегодня в отделении. Форма произвольная - бланк общий для всего. Менеджер скептически отнеслась и сказала, что никому страховку не отменяют... Мол, сразу надо было оформлять без страховки.

И ответ банка, мол, в течение месяца на мой адрес.

P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...
Vorlon
 
Повідомлень: 7015
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:16

Vorlon , а в каком отделении пробовали?!?
Lost
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:39

Lost
№ 1, там где и оформлял карту (возле ТЦ "Украина").

Завтра можно будет позвонить в отделение и узнать входящий номер заявления...
Vorlon
 
Повідомлень: 7015
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1621162216231624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, egorek, ol_zy, tarasum, THB і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7291, 7292, 7293
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72921 8784536
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 18:47
ol_zy
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 33, 34, 35
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
343 38550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 17:59
clientage
РВС Банк 1 ... 22, 23, 24
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
239 31906
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 17:29
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72922)
03.07.2019 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.