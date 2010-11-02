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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:23
+ спс
значит я шото перебдел
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v57
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:31
Vorlon написав: anis написав:
Vorlon написав:Кто-то пытался оказатся от страховки по кредитке в страховой компании? В течение 14 дней или после?
На следующий день написал отказ.
И? Можно немного подробнее? По какой карте, как быстро рассматривали, спокойно ли приняли заявление, в произвольной ли форме или есть бланк в отделении? Как ві узнали, что договор расторгнут?
Заранее благодарю
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
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anis
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:59
anis написав:
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
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KVV
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:28
KVV написав: anis написав:
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца
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anis
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:31
anis написав: KVV написав: anis написав:
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца
А почему, шобы абонку 25грн/мес не платить?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:32
clientage написав: anis написав:
KVV написав:[quote="4698180:anis"]У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
Після цього кредлім не зменшили?
Як тепер гасите - раз на 2 міс?
Ничего не поменялось, карту гашу в конец месяца
А почему, шобы абонку 25грн/мес не платить?[/quote]Конечно!!))
Если же траты большие то можно и заплатить, но в основном под 0 закрываю.
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anis
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Додано: Сер 03 лип, 2019 16:37
anis написав:
У меня online
Писал в отделении, форма их.
Лично сам не узнавал про судьбу договора, но 1% не списывают
Написал сегодня в отделении. Форма произвольная - бланк общий для всего. Менеджер скептически отнеслась и сказала, что никому страховку не отменяют... Мол, сразу надо было оформлять без страховки.
И ответ банка, мол, в течение месяца на мой адрес.
P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...
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Vorlon
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:16
Vorlon , а в каком отделении пробовали?!?
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Lost
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:39
Lost
№ 1, там где и оформлял карту (возле ТЦ "Украина").
Завтра можно будет позвонить в отделение и узнать входящий номер заявления...
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Vorlon
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Додано: Чет 04 лип, 2019 01:16
Vorlon написав:Lost
№ 1, там где и оформлял карту (возле ТЦ "Украина").
Завтра можно будет позвонить в отделение и узнать входящий номер заявления...
Ну раз уж подсадили на вашу историю - держите нас в курсе))
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Slx
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