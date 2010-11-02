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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:37

  Vorlon написав:Lost
№ 1, там где и оформлял карту (возле ТЦ "Украина").

Завтра можно будет позвонить в отделение и узнать входящий номер заявления...

отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются ;)
держите нас в курсе :)
Lost
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 07.02.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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