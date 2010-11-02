отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются
держите нас в курсе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:37
отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются
держите нас в курсе
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