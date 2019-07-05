RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1622162316241625

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:37

  Vorlon написав:Lost
№ 1, там где и оформлял карту (возле ТЦ "Украина").

Завтра можно будет позвонить в отделение и узнать входящий номер заявления...

отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются ;)
держите нас в курсе :)
Lost
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 07.02.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 02:08

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...

..НЕПОНИМАЮ...)вы какой ответ в трубку услышать то хотели ?))...чего вы с ними договариваетесь ? заяву им под входной с четким формулированием и ссылками на права потребителей - и все будет по Закону , разорвут ибо никто не может принуждать к любой услуге клиента тем более платной ). а вообще чего вы ту страховку оформили ? тут чудесно и без нее оформляют и не сопротивляются...главное в процессе заполнения не забыть отказаться от страховки.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7191
З нами з: 15.08.12
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1622162316241625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7297, 7298, 7299
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72981 8790714
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2019 03:17
wildlynx
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3458, 3459, 3460
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34593 4270691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2019 00:13
ishvara
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 20, 21, 22
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
213 48207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лип, 2019 20:29
rsq

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72982)
06.07.2019 04:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.