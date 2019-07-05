отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются
держите нас в курсе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:37
отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются
держите нас в курсе
Додано: Суб 06 лип, 2019 02:08
Re: Идея Банк
..НЕПОНИМАЮ...)вы какой ответ в трубку услышать то хотели ?))...чего вы с ними договариваетесь ? заяву им под входной с четким формулированием и ссылками на права потребителей - и все будет по Закону , разорвут ибо никто не может принуждать к любой услуге клиента тем более платной ). а вообще чего вы ту страховку оформили ? тут чудесно и без нее оформляют и не сопротивляются...главное в процессе заполнения не забыть отказаться от страховки.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 14:11
guntherhouse777 )...не вижу связи...) три карты заказывались по которым мне известен результат ,без страховок - лимит наливали по самое не балуй либо сколько просили...
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