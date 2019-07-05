Додано: Суб 06 лип, 2019 14:11

guntherhouse777 )...не вижу связи...) три карты заказывались по которым мне известен результат ,без страховок - лимит наливали по самое не балуй либо сколько просили...

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