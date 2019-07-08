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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:37

  Vorlon написав:Lost
№ 1, там где и оформлял карту (возле ТЦ "Украина").

Завтра можно будет позвонить в отделение и узнать входящий номер заявления...

отделение небольшое, но расположение удобное, правда давненько там не был после того как кредитки закрыл, знаю что девочки (нач.отделения) там часто меняются ;)
держите нас в курсе :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 02:08

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...

..НЕПОНИМАЮ...)вы какой ответ в трубку услышать то хотели ?))...чего вы с ними договариваетесь ? заяву им под входной с четким формулированием и ссылками на права потребителей - и все будет по Закону , разорвут ибо никто не может принуждать к любой услуге клиента тем более платной ). а вообще чего вы ту страховку оформили ? тут чудесно и без нее оформляют и не сопротивляются...главное в процессе заполнения не забыть отказаться от страховки.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 05:53

-VICTOR-,
И Идей ка не забудет отказать в КЛ)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:11

guntherhouse777 )...не вижу связи...) три карты заказывались по которым мне известен результат ,без страховок - лимит наливали по самое не балуй либо сколько просили...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:47

  -VICTOR- написав:guntherhouse777 )...не вижу связи...) три карты заказывались по которым мне известен результат ,без страховок - лимит наливали по самое не балуй либо сколько просили...

У меня три примера: без страховки-балалайка.
А со страховкой- да пожалуйста.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:31

-VICTOR-
Мы о каких картах говорим? White или Online? Мне при заказе на горячке Online прямо сказали, что без страховки предложений для вас нет. Возможно соврали - нет возможности проверить...

White мне даром не нужна - закрыл её в начале марта.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:44

  Vorlon написав:-VICTOR-
Мы о каких картах говорим? White или Online? Мне при заказе на горячке Online прямо сказали, что без страховки предложений для вас нет. Возможно соврали - нет возможности проверить...

White мне даром не нужна - закрыл её в начале марта.

При заказе Online сразу сказал что без страховки. Во время опроса еще пару раз повторил. По итогу выдали кредитный лимит ровно столько сколько попросил. Никто даже не сопротивлялся
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 02:50

  Vorlon написав:-VICTOR-
Мы о каких картах говорим? White или Online? Мне при заказе на горячке Online прямо сказали, что без страховки предложений для вас нет. Возможно соврали - нет возможности проверить...

White мне даром не нужна - закрыл её в начале марта.

например заказывали онлайн ...я только в конце спохватился о страховке и задал вопрос )..а барышня сказала - а не оформляли вам )))... как то так ..
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:33

  ramaz написав:
  Vorlon написав:-VICTOR-
Мы о каких картах говорим? White или Online? Мне при заказе на горячке Online прямо сказали, что без страховки предложений для вас нет. Возможно соврали - нет возможности проверить...

White мне даром не нужна - закрыл её в начале марта.

При заказе Online сразу сказал что без страховки. Во время опроса еще пару раз повторил. По итогу выдали кредитный лимит ровно столько сколько попросил. Никто даже не сопротивлялся


Аналогично, пытался заказать без страховки - сказали только со страховкой. Никогда не имел дело со страховками поэтому собственно вопрос 1% за страховку списывается в РД если все операции на данную дату находятся в льготном периоде?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 22:38

  antey718 написав:Аналогично, пытался заказать без страховки - сказали только со страховкой. Никогда не имел дело со страховками поэтому собственно вопрос 1% за страховку списывается в РД если все операции на данную дату находятся в льготном периоде?

По Закону вы имеете право в течение 2 недель отказаться от услуг, в данном случае - страхования. Примут письменную заяву.
Другое дело, что не выключат ли лимит за это - это уже другой вопрос...
Slx
 
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