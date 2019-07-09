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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39

Re: Идея Банк

  clientage написав:Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.


Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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