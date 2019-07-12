Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39
Re: Идея Банк
Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:15
Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
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