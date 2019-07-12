RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1623162416251626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39

Re: Идея Банк

  clientage написав:Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.


Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:15

  Ой+ написав:
  clientage написав:Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.


Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.

Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1623162416251626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1284, 1285, 1286
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12859 1822345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 20:32
alex lem
Альфа-Банк 1 ... 7315, 7316, 7317
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73164 8809841
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 18:17
Fylhtq
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 196, 197, 198
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1970 618136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 15:29
lerook

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (520)
13.07.2019 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.