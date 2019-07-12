Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39
Re: Идея Банк
Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:15
Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
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Додано: Суб 13 лип, 2019 05:27
Re: Идея Банк
Мені не пропонували взагалі нічого особливого в Ощаді, а там було депо відкрите 3 роки тому. Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.
Хотів в Ідеї відкрити ще КБВ онлайн. У відділенні не відкривають, замовляю через сайт, все заповнює показує 80 % імовірність, що видадуть. Зразу дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Пару днів тишини.
Дзвоню сам на гарячку, знову
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн, так чи ні?
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Тишина, ось така ідея без кінця. Написати кудись чи що?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:10
Re: Идея Банк
Как то 1.25% слишком большая разница между ежемесячным и в конце срока. Банки считают деньги обычно.
Имхо через год будете мальца жалеть о 19.25%.)
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:10
Re: Идея Банк
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:19
V2 0,5% за 500 тис., а 1% можуть накинути у відділенні, згідно якогось там пункту 1.2. Я відкривав до 200 тис. і отрим ував зразу якийсь папір про гарантію ФГВФО. Якщо сума більша, ну то і так гарантії відповідно частини вкладу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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