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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39

Re: Идея Банк

  clientage написав:Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.


Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:15

  Ой+ написав:
  clientage написав:Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.


Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.

Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 05:27

Re: Идея Банк

  kreuz написав:Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?


Мені не пропонували взагалі нічого особливого в Ощаді, а там було депо відкрите 3 роки тому. Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.
Хотів в Ідеї відкрити ще КБВ онлайн. У відділенні не відкривають, замовляю через сайт, все заповнює показує 80 % імовірність, що видадуть. Зразу дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Пару днів тишини.
Дзвоню сам на гарячку, знову
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн, так чи ні?
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Тишина, ось така ідея без кінця. Написати кудись чи що?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:10

Re: Идея Банк

Ой+ написав: Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.


Как то 1.25% слишком большая разница между ежемесячным и в конце срока. Банки считают деньги обычно.
Имхо через год будете мальца жалеть о 19.25%.)
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:10

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс.


Це індивідуальні умови чи є такий вклад?
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:19

V2 0,5% за 500 тис., а 1% можуть накинути у відділенні, згідно якогось там пункту 1.2. Я відкривав до 200 тис. і отрим ував зразу якийсь папір про гарантію ФГВФО. Якщо сума більша, ну то і так гарантії відповідно частини вкладу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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