Додано: Суб 13 лип, 2019 08:19

V2 0,5% за 500 тис., а 1% можуть накинути у відділенні, згідно якогось там пункту 1.2. Я відкривав до 200 тис. і отрим ував зразу якийсь папір про гарантію ФГВФО. Якщо сума більша, ну то і так гарантії відповідно частини вкладу.

Не так добре з грошима, як погано без них.