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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:39
clientage написав:
Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.
Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 22:15
Ой+ написав: clientage написав:
Я вааще не знаю как теперь по б/н зайти в Идею и разместить депо на 100..200К.
Несіть торбинкою - у відділенні можуть ще 1% докинути, а ще 0,25 за суму. Я в результаті відкрив на рік зі щомісячною виплатою % під 17,75%.
Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
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kreuz
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Додано: Суб 13 лип, 2019 05:27
kreuz написав:
Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
Мені не пропонували взагалі нічого особливого в Ощаді, а там було депо відкрите 3 роки тому. Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.
Хотів в Ідеї відкрити ще КБВ онлайн. У відділенні не відкривають, замовляю через сайт, все заповнює показує 80 % імовірність, що видадуть. Зразу дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Пару днів тишини.
Дзвоню сам на гарячку, знову
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн, так чи ні?
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Тишина, ось така ідея без кінця. Написати кудись чи що?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 13 лип, 2019 08:10
Ой+ написав: Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.
Как то 1.25% слишком большая разница между ежемесячным и в конце срока. Банки считают деньги обычно.
Имхо через год будете мальца жалеть о 19.25%.)
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Aps
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Додано: Суб 13 лип, 2019 08:10
Ой+ написав:
мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс.
Це індивідуальні умови чи є такий вклад?
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V2
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Додано: Суб 13 лип, 2019 08:19
V2 0,5% за 500 тис., а 1% можуть накинути у відділенні, згідно якогось там пункту 1.2. Я відкривав до 200 тис. і отрим ував зразу якийсь папір про гарантію ФГВФО. Якщо сума більша, ну то і так гарантії відповідно частини вкладу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 13 лип, 2019 08:23
Ой+ написав:
...і отрим ував зразу якийсь папір про гарантію ФГВФО
папір был на гербовой бумаге, с водяными знаками и голограмкой от понда или... на обычной бумаге со знаком рефабришииит?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:45
Aps написав:
Ой+ написав: Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.
Как то 1.25% слишком большая разница между ежемесячным и в конце срока. Банки считают деньги обычно.
Имхо через год будете мальца жалеть о 19.25%.)
Перерахував, якщо допустити капіталізацію, під тих же 18 %, то різниця з 19,25 в кінці 0,02%. Так що порахував банк дійсно все дуже точно.
clientage написав:
папір был на гербовой бумаге, с водяными знаками
Такий папір вже точно був би індумовою, яку би фонд прокатив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Пон 15 лип, 2019 05:45
Ой+ написав: kreuz написав:
Невже це Ви сюди з Ощаду втекли? Там тепер 18,5% вже не пропонують?
Мені не пропонували взагалі нічого особливого в Ощаді, а там було депо відкрите 3 роки тому. Якщо би все сюди заніс, то мав би 18% щомісячно, або 19,25% в кінці 12 міс., але не ризикнув.
Хотів в Ідеї відкрити ще КБВ онлайн. У відділенні не відкривають, замовляю через сайт, все заповнює показує 80 % імовірність, що видадуть. Зразу дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Пару днів тишини.
Дзвоню сам на гарячку, знову
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Дзвінок - пропонуємо кредит готівкою
-Ні, хочу КБВ онлайн
наступний дзвінок: пропонуємо блю
-Ні, хочу КБВ онлайн, так чи ні?
- з Вами зв'яжеться спеціаліст
Тишина, ось така ідея без кінця. Написати кудись чи що?
У виконанні ідеї , класика жанру - про колеса і насоси ( Райкін)
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Додано: Пон 15 лип, 2019 05:48
antey718 написав: ramaz написав: Vorlon написав:-VICTOR-
Мы о каких картах говорим? White или Online? Мне при заказе на горячке Online прямо сказали, что без страховки предложений для вас нет. Возможно соврали - нет возможности проверить...
White мне даром не нужна - закрыл её в начале марта.
При заказе Online сразу сказал что без страховки. Во время опроса еще пару раз повторил. По итогу выдали кредитный лимит ровно столько сколько попросил. Никто даже не сопротивлялся
Аналогично, пытался заказать без страховки - сказали только со страховкой. Никогда не имел дело со страховками поэтому собственно вопрос 1% за страховку списывается в РД если все операции на данную дату находятся в льготном периоде?
не угадали...) на конец месяца списывается при наличии задолженности...какая разница в льготном или не льготном...
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