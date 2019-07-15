RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1624162516261627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:20

Re: Идея Банк

  -VICTOR- написав:У виконанні ідеї , класика жанру - про колеса і насоси ( Райкін)


Накатав звернення на сайті. Передзвонили, знову кредит готівкою і далі по пластинці, питаю за КБ онлайн. В цьому місяці нема для вас, як буде повідомимо.
"Не судилося Мотрі щастя."
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:23

Ой+
А що таке це КБ?
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 19.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25

  alex2013a90 написав:Ой+
А що таке це КБ?

КартБланш
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29240
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:52

  Квесторе_поверніться написав:
  alex2013a90 написав:Ой+
А що таке це КБ?

КартБланш


корисна штучка
https://www.ideabank.ua/uk/private-clients/card-credit/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1624162516261627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, liliya_logical, Клиент_ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7329, 7330, 7331
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73307 8818615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 20:05
Bosstone
А-Банк 1 ... 1289, 1290, 1291
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12900 1825996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 17:53
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3461, 3462, 3463
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34620 4277026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 15:25
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73308)
15.07.2019 21:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.