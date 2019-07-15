Накатав звернення на сайті. Передзвонили, знову кредит готівкою і далі по пластинці, питаю за КБ онлайн. В цьому місяці нема для вас, як буде повідомимо.
"Не судилося Мотрі щастя."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:20
Re: Идея Банк
Накатав звернення на сайті. Передзвонили, знову кредит готівкою і далі по пластинці, питаю за КБ онлайн. В цьому місяці нема для вас, як буде повідомимо.
"Не судилося Мотрі щастя."
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:52
корисна штучка
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:49
КБ = КешБек
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:59
угуу, а КардБланш = Білявка по ̶Н̶А̶Т̶О̶в̶с̶к̶о̶й̶ форумной класCификации
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:37
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