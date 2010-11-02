Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:20
-VICTOR- написав:
У виконанні ідеї , класика жанру - про колеса і насоси ( Райкін)
Накатав звернення на сайті. Передзвонили, знову кредит готівкою і далі по пластинці, питаю за КБ онлайн. В цьому місяці нема для вас, як буде повідомимо.
"Не судилося Мотрі щастя."
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:23
Ой+ А що таке це КБ?
alex2013a90
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25
alex2013a90 написав: Ой+
А що таке це КБ?
КартБланш
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:52
Квесторе_поверніться написав: alex2013a90 написав: Ой+
А що таке це КБ?
КартБланш
корисна штучка
https://www.ideabank.ua/uk/private-clients/card-credit/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:49
КБ = КешБек
greenozon
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Додано: Пон 15 лип, 2019 20:59
greenozon написав:
КБ = КешБек
угуу, а КардБланш = Білявка по ̶Н̶А̶Т̶О̶в̶с̶к̶о̶й̶ форумной класCификации
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 15 лип, 2019 21:37
clientage написав: greenozon написав:
КБ = КешБек
угуу, а КардБланш = Білявка по ̶Н̶А̶Т̶О̶в̶с̶к̶о̶й̶ форумной класCификации
Архиполезная карта
guntherhouse777
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Додано: Вів 16 лип, 2019 15:20
guntherhouse777 написав:
Архиполезная карта
Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.
Slx
Повідомлень: 63
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Додано: Вів 16 лип, 2019 15:22
Slx написав: guntherhouse777 написав:
Архиполезная карта
Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.
Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
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