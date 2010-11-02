RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:20

Re: Идея Банк

  -VICTOR- написав:У виконанні ідеї , класика жанру - про колеса і насоси ( Райкін)


Накатав звернення на сайті. Передзвонили, знову кредит готівкою і далі по пластинці, питаю за КБ онлайн. В цьому місяці нема для вас, як буде повідомимо.
"Не судилося Мотрі щастя."
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2682
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:23

Ой+
А що таке це КБ?
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 62
З нами з: 19.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25

  alex2013a90 написав:Ой+
А що таке це КБ?

КартБланш
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29247
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:52

  Квесторе_поверніться написав:
  alex2013a90 написав:Ой+
А що таке це КБ?

КартБланш


корисна штучка
https://www.ideabank.ua/uk/private-clients/card-credit/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2682
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:49

КБ = КешБек
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:59

  greenozon написав:КБ = КешБек

угуу, а КардБланш = Білявка по ̶Н̶А̶Т̶О̶в̶с̶к̶о̶й̶ форумной класCификации :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28731
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:37

  clientage написав:
  greenozon написав:КБ = КешБек

угуу, а КардБланш = Білявка по ̶Н̶А̶Т̶О̶в̶с̶к̶о̶й̶ форумной класCификации :P

Архиполезная карта
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:20

  guntherhouse777 написав:Архиполезная карта

Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.
Slx
 
Повідомлень: 63
З нами з: 23.07.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:22

  Slx написав:
  guntherhouse777 написав:Архиполезная карта

Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.

Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28731
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 15:56

  clientage написав:
  Slx написав:
  guntherhouse777 написав:Архиполезная карта

Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.

Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка


Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?
rudnitep
 
Повідомлень: 128
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1625162616271628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, sens, Stringer, Zonenor і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7339, 7340, 7341
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73401 8823530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 17:05
Vorlon
Банк Глобус 1 ... 504, 505, 506
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5057 678881
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:42
alter
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
40 241768
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 12:08
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (412)
16.07.2019 18:21
Monobank (14047)
16.07.2019 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.