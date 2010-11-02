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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:03
rudnitep написав:
Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?
По офлайн-Білявке мона попробовать отказаться, а вот по оНлайн-Білявке от страховки нуна отказываться в момент онлайн-заказа, но никаких граф о страхе при таком заказе нет, никто спецом про страх не уточняет!.. т.е. в момент интервью НУНА орать оператору, шо вам страх не нужен, може и услышит... Но чаще всего просто кредит в этом случае НЕ утверждают
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 16 лип, 2019 16:58
И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.
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