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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:03

  rudnitep написав:Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?

По офлайн-Білявке мона попробовать отказаться, а вот по оНлайн-Білявке от страховки нуна отказываться в момент онлайн-заказа, но никаких граф о страхе при таком заказе нет, никто спецом про страх не уточняет!.. т.е. в момент интервью НУНА орать оператору, шо вам страх не нужен, може и услышит... Но чаще всего просто кредит в этом случае НЕ утверждают :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:58

И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.
wig
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