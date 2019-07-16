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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1625162616271628

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:03

  rudnitep написав:Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?

По офлайн-Білявке мона попробовать отказаться, а вот по оНлайн-Білявке от страховки нуна отказываться в момент онлайн-заказа, но никаких граф о страхе при таком заказе нет, никто спецом про страх не уточняет!.. т.е. в момент интервью НУНА орать оператору, шо вам страх не нужен, може и услышит... Но чаще всего просто кредит в этом случае НЕ утверждают :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 16:58

И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:25

  wig написав:И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.

Повисили після значних оборотів/депо под фонд?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:31

  KVV написав:
  wig написав:И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.

Повисили після значних оборотів/депо под фонд?

Нет, конечно. Какое такое депо еще. "Значні" обороти мають сенс до 10к, отже і їх не було.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 01:10

  clientage написав:
  Slx написав:Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.

Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка

А это что тогда? https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469
2.10 СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ)Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
Slx
 
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