rudnitep написав:Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?
По офлайн-Білявке мона попробовать отказаться, а вот по оНлайн-Білявке от страховки нуна отказываться в момент онлайн-заказа, но никаких граф о страхе при таком заказе нет, никто спецом про страх не уточняет!.. т.е. в момент интервью НУНА орать оператору, шо вам страх не нужен, може и услышит... Но чаще всего просто кредит в этом случае НЕ утверждают
Slx написав:Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.
Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка