Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 16:03
rudnitep написав:
Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?
По офлайн-Білявке мона попробовать отказаться, а вот по оНлайн-Білявке от страховки нуна отказываться в момент онлайн-заказа, но никаких граф о страхе при таком заказе нет, никто спецом про страх не уточняет!.. т.е. в момент интервью НУНА орать оператору, шо вам страх не нужен, може и услышит... Но чаще всего просто кредит в этом случае НЕ утверждают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 16 лип, 2019 16:58
И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.
wig
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:25
wig написав:
И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.
Повисили після значних оборотів/депо под фонд?
KVV
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Додано: Вів 16 лип, 2019 19:31
KVV написав: wig написав:
И утвердили, и повысили еще по собственной инициативе потом.
Повисили після значних оборотів/депо под фонд?
Нет, конечно. Какое такое депо еще. "Значні" обороти мають сенс до 10к, отже і їх не було.
wig
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Додано: Сер 17 лип, 2019 01:10
clientage написав: Slx написав:
Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.
Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка
А это что тогда?
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469
2.10 СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ)Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
Slx
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Додано: Сер 17 лип, 2019 07:10
Slx написав:
А это что тогда?
Приходить смс-ка, що зайшли в ІБ. Але від неї легко відмовитись в ІБ.
А смс-ки за самі операції з кредиткою безплатні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:42
wig написав:
Нет, конечно. Какое такое депо еще. "Значні" обороти мають сенс до 10к, отже і їх не було.
І до якої суми підняли, якщо не секретно? (Питаю щоб знати, що реально просити зі своїми 3к)
KVV
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