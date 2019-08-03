rudnitep написав:Так от страховки можно отказаться только в момент оформления или как?
По офлайн-Білявке мона попробовать отказаться, а вот по оНлайн-Білявке от страховки нуна отказываться в момент онлайн-заказа, но никаких граф о страхе при таком заказе нет, никто спецом про страх не уточняет!.. т.е. в момент интервью НУНА орать оператору, шо вам страх не нужен, може и услышит... Но чаще всего просто кредит в этом случае НЕ утверждают
Slx написав:Особенно если без долгов к концу месяца. Хотя ее в прошлом году в день Банкира или Черной Пятницы выдавали с бесплатным пользованием, вроде бы, - те вообще даже 5 грн в мес. за СМС не платили.
Енто кредитка, там СМС-инфо всегда бесплатное было. Но есть условная абонка и непробиваемая страховка
Vorlon написав:Написал сегодня в отделении. Форма произвольная - бланк общий для всего. Менеджер скептически отнеслась и сказала, что никому страховку не отменяют... Мол, сразу надо было оформлять без страховки.
И ответ банка, мол, в течение месяца на мой адрес.
P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...
Вот аж целый месяц - неужели ничего нового не произошло по ситуации?