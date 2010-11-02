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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1626162716281629

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 243
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 06:22

Re: Идея Банк

Вперше прийшло мені на вайбер від Ідеї:
Із нагоди свого 30-річчя Ідея Банк оголошує для діючих клієнтів акцію «30 літрів до 30 років IdeaBank», в якій буде розіграно 1 000 грн, у тому числі для придбання пального на будь-якій мережі АЗС.
Акція стартує із 1 серпня та триває до 31 жовтня.
Для участі в акції необхідно мати кредитну чи дебетну картку лінійки Card Blanche, оформлену включно до 31.07.2019 та здійснити безготівкові розрахунки понад 1 тис. грн на будь-яких АЗС.
Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції. https://m.ideabank.ua/uk/about/news/?newsid=1854

На форумі в гілці "Акції від Ідея Банку" я ця та інші пропозиції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:23

А что с интернет банкингом?
g2v
 
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  #<1 ... 1626162716281629
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