Із нагоди свого 30-річчя Ідея Банк оголошує для діючих клієнтів акцію «30 літрів до 30 років IdeaBank», в якій буде розіграно 1 000 грн, у тому числі для придбання пального на будь-якій мережі АЗС.
Акція стартує із 1 серпня та триває до 31 жовтня.
Для участі в акції необхідно мати кредитну чи дебетну картку лінійки Card Blanche, оформлену включно до 31.07.2019 та здійснити безготівкові розрахунки понад 1 тис. грн на будь-яких АЗС.
Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції.
На форумі в гілці "Акції від Ідея Банку" я ця та інші пропозиції.