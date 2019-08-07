Вперше прийшло мені на вайбер від Ідеї: Із нагоди свого 30-річчя Ідея Банк оголошує для діючих клієнтів акцію «30 літрів до 30 років IdeaBank», в якій буде розіграно 1 000 грн, у тому числі для придбання пального на будь-якій мережі АЗС. Акція стартує із 1 серпня та триває до 31 жовтня. Для участі в акції необхідно мати кредитну чи дебетну картку лінійки Card Blanche, оформлену включно до 31.07.2019 та здійснити безготівкові розрахунки понад 1 тис. грн на будь-яких АЗС. Кожна картка клієнта бере участь у акції окремо, кожен клієнт може виграти не більше 1 разу за кожен етап акції. https://m.ideabank.ua/uk/about/news/?newsid=1854
Оформил в Идея Банке пенсионный пакет (зачисление пенсии на карт.счет). Обещали 13% на остаток. Подтверждали это не раз и уверенно, но тарифы на руки не дали. Смотрю по прошествии одного перечисления пенсии, потом двух - реально получается меньше 10%. Оказывается, у них есть другой пакет (Social), к которому они меня втихаря подвязали А там 10% на минимум месяца, а на все что сверх минимума - так вообще 5% А еще говорили, что СМС-ки бесплатные, фактически же снимают 5 грн. ежемесячно. Жуликоватый и подловатый банк, однако. Когда-то имел там депозиты, так с СМС-ками аналогичные хитрости втихаря происходили. Решился еще раз связаться с банкой, и оказалось - зря. Подленькая политика осталась