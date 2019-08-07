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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 11:25
Скажите, а многим ли отказывают в оформлении кредитки Card Blanche White?
Имею высокий доход, который подтвержден налоговыми декларациями.
Сегодня намеревался оформить, но мне отказали, причину отказа не сообщили. Сказали попробовать еще через 3 месяца.
Я считаю, что это ошибка оператора.
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vpchelko
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