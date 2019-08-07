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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1627162816291630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 244
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:25

Re: Идея Банк

Скажите, а многим ли отказывают в оформлении кредитки Card Blanche White?
Имею высокий доход, который подтвержден налоговыми декларациями.

Сегодня намеревался оформить, но мне отказали, причину отказа не сообщили. Сказали попробовать еще через 3 месяца.

Я считаю, что это ошибка оператора.
vpchelko
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Повідомлень: 25
З нами з: 05.07.17
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  #<1 ... 1627162816291630
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