Vorlon написав:Написал сегодня в отделении. Форма произвольная - бланк общий для всего. Менеджер скептически отнеслась и сказала, что никому страховку не отменяют... Мол, сразу надо было оформлять без страховки.
И ответ банка, мол, в течение месяца на мой адрес.
P.S. Звонил в Унику Жизнь - сказали, что без согласия банка договор не разорвут. И я вообще первый за всё время у них с таким копеечным вопросом. То есть дохлый номер со стороны страховой заходить...
Вот аж целый месяц - неужели ничего нового не произошло по ситуации?
01.08.2019 Про кредитні відносини
Шановний(а) ..., у відповідь на Ваш лист № ... від 03.07.2019 року повідомляємо наступне: Банк не може погодити Вам надання дозволу на розірвання договору добровільного страхування життя, так як кредит без застави - високоризиковий продукт для Банку, страхування життя дозволяє зменшити ризиковість даного продукту, і тому, згідно умов вибраного Вами продукту, страхування є необхідною умовою для отримання кредитних коштів. Умови Договору добровільного страхування життя описані в п. 2 угоди про відкриття Кредитної лінії та обслуговування Кредитної картки та страхування № ... від 01.07.2019 року (надалі - Договір). Згідно п. 4 Договору, нанесенням власноручного підпису під цим Договором, Позичальник погоджується з тим, що ДКБОФО, Тарифи та Паспорт споживчого кредиту є невід’ємними складовими цього Договору та зобов’язується виконувати їх умови; підтверджує, що ознайомлений з ДКБОФО і Тарифами, в тому числі з паперовими версіями розміщеними у відділенні Банку або Кредитного посередника, вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення; акцептує Публічну пропозицію про приєднання до ДКБОФО АТ «Ідея Банк», яка розміщена на офіційному веб-сайті Банку http://www.ideabank.ua. Наголошуємо, що у випадку коли певні умови Договору були для Вас незрозумілими, неясними та несправедливими, Ви мали можливість відмовитись від укладення Договору. Проте, підписавши цей договір, тим самим погодилися на усі запропоновані Банком умови. Для отримання додаткової інформації просимо звертатись за телефоном: 0 800 50 20 30 - Гаряча лінія Банку, або надсилати письмове звернення на юридичну адресу Банку.
З повагою, Директор Департаменту кредитного адміністрування Р.В. Куніцький